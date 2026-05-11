リーグ・アン 25/26の第33節 アンジェとストラスブールの試合が、5月11日04:00にスタッド・レイモンド・コパにて行われた。 アンジェはプロスペル・ペテ（FW）、ピエリック・カペル（MF）、ブランコ・バンデンボーメン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するストラスブールはマーシャル・ゴドウ（MF）、Dieme Yaya（FW）、サミュエル・アモアメヨー（MF）