リーグ・アン 25/26の第33節 レンヌとパリFCの試合が、5月11日04:00にロアゾン・パークにて行われた。 レンヌはエステバン・ルポール（FW）、ムーサ・アルタマリ（MF）、セバスティアン・シマニスキ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパリFCはアリマミー・ゴリー（FW）、ルカ・コレオショ（FW）、イラン・ケバル（MF）らが先発に名を連ねた。 前半