2026年5月10日、北海道・中標津警察署は、別海町に住む無職の男(76)を道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで逮捕しました。男は10日午後10時前、別海町中西別光町の町道で、酒気を帯びた状態で軽貨物車を運転した疑いが持たれています。警察によりますと、男は、別件で臨場していた警察官がいる場所付近に軽貨物車を停め、警察官に対し手をあげて声をかけました。男から酒臭を感じた警察官が呼気検査をしたところ、基準値の2倍を超