◇プロ野球セ・リーグ巨人9-4中日（5月10日、バンテリンドーム）連敗の嫌な雰囲気を一掃する勝利を収めた巨人でしたが、先発の森田駿哉投手は5回持たずに降板。「一発打たれてはいけないところで、2本打たれてしまったので、そういうところの精度は足りなかったと思うので、そこを反省したいなと思います」と試合後に語りました。阿部慎之助監督はホームランを打たれたボールについて、「キャッチャーが『ボールにしましょう』っ