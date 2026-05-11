◇第13回木南道孝記念陸上競技大会(10日、大阪・ヤンマースタジアム長居)男子110メートルハードルの村竹ラシッド選手(JAL)が今季初戦で13秒05(追い風-0.2)で優勝を飾りました。「思ったより記録が出たな」と振り返りました。昨季は12.92の日本記録をマーク。日本で開催された世界選手権では5位とメダルに届かず、悔し涙を流しました。今季初戦でいきなりの好タイムを出しましたが、「まずはいい滑り出しとなった」と話しつつも、「