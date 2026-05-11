11日午前6時21分ごろ、和歌山県、徳島県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は紀伊水道で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは3.4と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、和歌山県の御坊市と湯浅町、それに日高川町、徳島県の美馬市、石井町、那賀町、それに牟岐町です。【各地の震度詳細】■震