プロ野球セ・リーグは9日、3試合が行われました。前日9日に最下位へと後退した広島は首位ヤクルトに快勝。2回に二俣翔一選手の犠牲フライで先制すると、4回にはノーアウト1・3塁のチャンスから二俣選手がタイムリーで追加点。7回には坂倉将吾選手とモンテロ選手のタイムリーで突き放します。投手陣は7投手で完封リレーとなりました。ヤクルトは3安打無得点にとどまり、カード3連勝とはなりませんでした。阪神は投打かみ合いDeNAに