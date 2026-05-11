戦争を知らない世代が大半となった今、ドラマはその記憶をどう受け渡していくのか――。第34回橋田賞では、戦後80年の節目に放送された『あんぱん』(NHK)と『八月の声を運ぶ男』(同)が受賞。10日に開催された授賞式で制作者たちが語ったのは、戦争を描くことの意義と覚悟だった。(左から)『あんぱん』脚本の中園ミホ氏、『八月の声を運ぶ男』脚本の池端俊策氏○“十五年戦争”の時代を26週の半分で描く『あんぱん』は、漫画家・や