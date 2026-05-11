タレントで女優の丸山礼が9日までにInstagramを更新。胸元まぶしいドレスショットを披露すると、ファンから称賛が集まった。【別カット】デコルテ＆胸元あらわのドレスショット丸山が投稿したのは4月29日に行われた「フレンズ・オブ・ディズニーミュージック・フェスティバル2026」のオフショット。複数公開されている写真には、衣装のオフショルダードレスを着て佇む姿や、共演者のこっちのけんとや吉柳咲良、山寺宏一らとの