仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第18回「羽柴兄弟！」が10日に放送され、家臣の選抜試験に残った藤堂高虎（佳久創）と石田三成（松本怜生）の奮闘が描かれると、ネット上には「この2人面白いww」「三成高虎コンビいい」「手叩いて爆笑」といった声が集まった。【写真】三成（松本怜生）を“仏様抱っこ”する高虎（佳久創）信長（小栗旬）が勢力を拡大する中、秀吉（池松壮亮）は織田家家老に昇格し