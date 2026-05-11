志尊淳が主演を務める日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ／毎週日曜22時30分放送）の第5話が10日に放送。思いを伝え合うミンソク（志尊）と桃子（仁村紗和）に反響が集まっている。【写真】ドラマ『10回切って倒れない木はない』第5話ミンソク（志尊淳）＆桃子（仁村紗和）がキス拓人（京本大我）は、23年前に「10回切って倒れない木はない」という言葉を桃子に教えたのはミンソクだと告白。驚く桃子に拓