元テレビ朝日アナウンサーでトヨタに転職した富川悠太さんの長男・富川立夢（りずむ）が最新ショットを披露した。１０日までに自身のインスタグラムを更新。「＃ｆｙｐ＃０７」などとハッシュタグを付け、野球観戦しているようなＡＩ加工の写真をアップした。イケメン顔にフォロワーは「今流行りのやつだ！かっこいい」「もとが良いからＡＩでもかっこいい」「ＡＩより本物のりずむくんの方がかっこいいのは何事！？」「Ａ