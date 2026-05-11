◆米大リーグブルワーズ４×―３ヤンキース（１０日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ヤンキースのＡ・ジャッジ外野手（３４）が敵地のブルワーズ戦に「３番・ＤＨ」で先発し、１回に４試合ぶりの１６号本塁打して、村上宗隆内野手を抜き、この日２本打ったシュワバー（フィリーズ）と並んでメジャートップタイとなった。１回２死無走者、右腕ヘンダーソンの初球の９４・３マイル（約１５