◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―９巨人（１０日・バンテリンドーム）巨人・田中瑛斗投手（２６）が「母の日」に好投した。１点リードの７回を託され、３番手で１回無失点。１５登板＆９ホールドはチームトップタイ、防御率は驚異の０・６９となった。母・厚子さんはガン闘病を懸命に乗り越えた過去がある。敵地・名古屋での試合後、真っ先に出た言葉は「いつもありがとう」だった。自身のインスタグラムにも「母の日これから