◆春野特別・準重賞（５月１０日、高知競馬場・ダート１４００メートル、稍重）地元高知の１２頭立てで行われ、ミスズグランドオー（牡８歳、高知・目迫大輔厩舎、父サウスヴィグラス）が、単勝１３０円の断然人気に応えて勝利を飾った。塚本征吾騎手が騎乗し、道中は２番手から。最後の直線で抜け出すと、ゴール前でグッドウッドガイが迫ってきたが、頭差しのいだ。勝ちタイムは１分３０秒４。ＪＲＡ所属時にはオープン馬で、