夫はきっちりしていて、とにかく家中を片付けたがる性格。その片付け魔っぷりに家族も辟易していたけれど、義母から夫の意外な過去を聞いて！？筆者の友人M子が実際に体験したエピソードをご紹介します。 片付けにうるさい夫 私の夫は、とにかく片付けたがる性格。脱いだ靴はすぐに揃え、バッグは必ず定位置へ。郵便物も手にとったそばから仕分けします。 「ちょっとくらい、いいじゃない」と思っても 「後で