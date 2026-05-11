◆サッカー全道選手権兼天皇杯北海道代表決定戦▽決勝 札幌大１ー０ＢＴＯＰ北海道（１０日・札幌サッカーアミューズメントパーク）札幌大が４年ぶり２６度目の天皇杯切符を勝ち取った。昨年の道リーグを制したＢＴＯＰ北海道との戦いは、後半１０分にＦＷ山口莉生（４年）が挙げた１点を守り抜き、１―０で競り勝った。１―１からのＰＫ戦を制した前日９日の北海道十勝スカイアース戦で、７人目で登場して外していた山口は「