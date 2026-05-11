インスタグラム更新元プロレスラーでタレントの高田延彦が9日、自身のインスタグラムを更新。「65歳辺りから乗るクルマ選びをぼちぼちスタートしてみた」とし、超高級車の写真を公開すると、ファンから様々な声が上がった。光沢あるボディーの超高級車の前で、64歳の高田が穏やかな笑みを浮かべている。インスタグラムに「65歳辺りから乗るクルマ選びをぼちぼちスタートしてみたまずは惹かれるクルマがあるのか無いのか？