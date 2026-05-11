◆ゼット旗争奪第３５回春季北海道大会▽決勝旭川大雪ボーイズＢ１３―１２旭川大雪ボーイズ（１０日・三笠市営球場）準決勝、決勝が行われ、２年生で編成された旭川大雪ボーイズＢが９連覇中だった旭川大雪ボーイズを下し優勝を飾った。過去に“ＡＢ対決”は４度あったが、Ｂチームが勝ったのは大会史上初。相手守備の乱れにも乗じて５回に一挙１１点を奪うと、意地の反撃を見せたＡチームの猛攻をしのぎきり、頂点に立った