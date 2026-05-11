〈インフレや円安進行を止めるにはどうすればよいのか？元日銀マンが語る“解決策”「減税は火に油を注ぐ行為になります」〉から続くインフレが進む現在、住宅ローンは固定にした方がいいのか、それとも変動にした方がいいのか。「超インフレ時代を生き抜くための新・投資入門」（文春MOOK）より、一部抜粋し、元日銀マンが考える最適解をご紹介する。（全2回の2回目／最初から読む）【画像】この記事の写真を一気に見る◆◆◆