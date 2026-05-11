かつて日銀の為替課などで為替市場介入や米国金融市場の調査分析を担当した佐々木融氏は、現在の日本の経済状況をどのようにみているのだろうか。「超インフレ時代を生き抜くための新・投資入門」（文春MOOK）より、一部抜粋し、私たちがとるべきインフレ対策をご紹介する。（全2回の1回目／続きを読む）【画像】この記事の写真をすべて見る◆◆◆消費減税はインフレ対策には逆効果である今年2月の総選挙で高市早苗総裁率いる