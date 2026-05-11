2019年にオール讀物新人賞を受賞した「首侍」（書籍化の際に改題）を収めたデビュー作品集が、ついに文庫になりました。一度読んだら忘れられない、ふわふわ浮遊する生首との珍道中。怪異あり人情ありの傑作作品集について、著者・由原かのんさんに執筆当時を振り返りつつ、語っていただきました。【写真】この記事の写真を見る（3枚）◆◆◆――単行本『首ざむらい世にも快奇な江戸物語』が刊行されたのは、2022年でした。そ