＜大相撲五月場所＞◇初日◇10日◇東京・両国国技館【映像】カメラが捉えた“イケメンすぎる”タレントの姿ついに幕を開けた大相撲夏場所。日本国内の気温も上昇する中、両国国技館でも熱気溢れる取組が次々と行われた。そんな館内の力士の背後には“イケメンすぎる”タレントの姿が……その若々しいビジュアルにファンは「47歳に見えない」などと驚きの声を上げた。入場券は完売し、15日間の満員札止めは確実な情勢となった五