中国海軍の「巨大ミサイル艦」を真横から捉えた画像が公開防衛省・統合幕僚監部は2026年5月7日、長崎県の対馬沖で中国海軍の艦艇3隻を確認したと発表し、自衛隊が撮影した当該艦艇の画像を公開しました。【画像】デカい！これが自衛隊が確認した中国海軍の「巨大ミサイル駆逐艦」です今回確認されたのは、ルーヤンIII級ミサイル駆逐艦「貴陽」「成都」、レンハイ級ミサイル駆逐艦「拉薩」の計3隻です。これらの艦艇は5月1日午