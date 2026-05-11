日々の睡眠状況やワークアウトの記録など、装着するだけで手軽に健康管理できるスマートウォッチ。使ってみたいと思いつつも、「でも、機能が豊富だとお高いんでしょう？」と値段の問題で二の足を踏んでいる人も多いかもしれません。機能性と価格帯の狭間で悩んでいるーーそんな人に朗報が！なんとHUAWEIから6000円台で手に入る高耐久ポリマー製ボディモデル「HUAWEI Band 11」（6800円）が登場しました。欲しい機能はしっかり網