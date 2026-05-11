コンランショップ・ジャパンは、「HACIENDA KARUIZAWA」を4月25日に開業した。客室は9室を設け、山小屋をイメージした空間に家具やアート作品を配する。一部の客室にはキッチンとダイニング、ソファを設置するほか、室内には客室風呂とトイレ、洗面所、エアコン、冷蔵庫、無線LANなどを備える。館内には宿泊者が利用できるライブラリーを設ける。宿泊者特典として、温浴施設「AQUAIGNIS GARDEN SPA」とシェアラウンジ「SHARELOUNGE