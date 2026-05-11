AIの活用が広がるなかで、部下の仕事に対して「それ、AIにやらせただけだろ」と感じた経験のある上司も少なくないでしょう。しかし、これからの時代、AIを使いこなせないことは大きなデメリットになります。ではどうすれば、AI活用を否定せずに、部下の成長を促すマネジメントができるのでしょうか。そこで本記事では、グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ、富士通、KDDIなどを含む600社以上、のべ2万人以上に思考・発想の研修を