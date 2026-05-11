早田は1ゲームも取れなかった悔しさから涙も見せた(C)Getty Images卓球世界選手権の女子団体決勝が現地時間5月10日、英国・ロンドンで行われ、日本が中国に2−3の逆転負けを喫した。張本美和が世界2位の王曼碰を3―2で破る金星を挙げたが、最終的に及ばず銀メダルに終わった。【動画】再び会場が凍り付いた…新女王・張本美和が誕生！中国の蒯曼を下した決定的瞬間の映像試合は接戦の末に決した。第1試合で張本が