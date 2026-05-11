理想的な形での打撃が見せられない日々が続いている大谷(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平は、どうにも打球が上がらない。約3年ぶりに投打二刀流の“完走”を目指している大谷は、開幕から大きな怪我もなく、コンスタントにプレーを続けている。しかし、打者としてここにきてややペースダウン。現地時間5月9日のブレーブス戦終了時点での直近7試合では、打率.148、0本塁打、長打率.185と「理想的」とは程遠い内容に終始して