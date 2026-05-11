金融・財政政策は難しい舵取りを迫られている。写真は2月16日に首相官邸で会談した高市早苗首相（右）と日銀の植田和男総裁（写真：共同通信社）「デフレ脱却」を宣言できないまま、約4年にわたり目標を上回る物価上昇が続く中、イラン情勢を受けてインフレ加速の懸念が指摘されている。企業や消費者に深刻な負の影響を及ぼさないために金融・財政政策はどうあるべきか。元日銀の神津多可思・日本証券アナリスト協会専務理事が解説