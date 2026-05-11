81歳の男が76歳の妻を殺害した疑いで逮捕されました。警察によりますと、福島市の無職・井上巧容疑者（81）は10日、自宅で76歳の妻の頭を鈍器のようなもので殴ったり首を絞めたりして殺害した疑いです。消防によりますと、妻は心肺停止状態で福島市内の病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。警察によると、井上容疑者は妻と2人暮らしで、本人からの「妻を殺しました」という通報を受けて警察が駆け付け、犯行が明らかにな