◇プロ野球セ・リーグ巨人9-4中日（5月10日、バンテリンドーム）相手チームの振り抜いたバットが左側頭部付近に当たった巨人の大城卓三選手。試合後には井上一樹監督が直接声かけに向かう場面がありました。試合後、自分の足で歩いてバスに乗り込んだ大城選手は、記者の問いかけには直接回答せずに、うなずくようなしぐさを見せて、球場を後にしました。頭部への鈍的損傷は場所によっては注意が必要なだけに、心配されます。