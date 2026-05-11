10日夜、大阪市中央区でビルの外壁が崩れ、近くの高速道路の柱が折れてタクシーに直撃しました。警察によると10日午後9時半ごろ、大阪市中央区高麗橋にある4階建ての商業ビルの外壁が崩れ、近くの阪神高速道路の標識の柱が倒れてタクシーに直撃しました。タクシーの運転手：ゴンゴンゴン、バラバラバラ…ていうから、お客さんとわーって言いながら、突然のことでびっくりしてます。よく生きてたなって。運転手は足の痛みを訴えてい