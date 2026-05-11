◆ 2回以降は再三のピンチで粘投池田氏「あの粘りが出れば十分かな」オリックスのエスピノーザが10日、日本ハム戦に先発登板。初回二死から四球で走者を背負うと、レイエスに2点本塁打を浴びた。エスピノーザは6回97球・6安打5奪三振3四球2失点で今季初黒星を喫した。2回以降は粘投を見せ、無失点に抑えたエスピノーザ。10日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』の解説・池田親興氏は「前回の登板はよくなかったが、