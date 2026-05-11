◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―９巨人（１０日・バンテリンドーム）巨人は今季最多の９得点で、中日戦の３タテを阻止。先発８番の浦田が３安打に４打点を挙げた。浦田の１試合３安打以上の猛打賞は、４月４日ＤｅＮＡ戦の３安打以来自身２度目。昨年まで通算４打点で、この試合の前まで今季３打点。１試合４打点は、自身初になる。この日は６回に逆転となる２点タイムリー三塁打。これが決勝点となり、自身初の勝利打点になっ