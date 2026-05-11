◆米大リーグフィリーズ―ロッキーズ（１０日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）フィリーズのシュワバー外野手が１０日（日本時間１１日）、本拠のロッキーズ戦でロッキーズ先発の菅野智之投手から１５号と１６号本塁打を連発し、勝利に貢献した。昨年の母の日にも２本塁打しており、現地放送によると、母の日に２年連続マルチ本塁打を記録したのはＭＬＢ史上４人目だという。４試合連続５発目