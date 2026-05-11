元乃木坂４６の阪口珠美が１０日までに自身のＳＮＳを更新。腹チラショットを披露し話題になっている。阪口はインスタグラムに「半袖デビュー」とつづると、お腹が見える涼しげな白の半袖シャツにデニムを着用した姿を披露した。この投稿にファンからは「たまちゃんどんどん美人さんになってるね」「爆美女すぎる」「たまちゃん大人になりましたね。魅力溢れてますね」「髪型似合ってていつも以上に、より美人さんになってま