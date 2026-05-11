渋谷駅ハチ公口から原宿方面へ約8分歩いた先にあるクルーラー型の新スイーツが楽しめる専門店。こちらのお店は「AMAM DACOTAN」や「I’m donut？」などを手がけた平子良太氏による新業態で、最先端スイーツ『シュークルーラー』を主役にした新しい食体験が楽しめます。クリームにつけても、そのままでも楽しめる自由なスタイルも魅力のひとつ。“できたてを気軽に楽しめる”スト