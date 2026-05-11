左右がOBや林のホールは、ティーショットを曲げずにフェアウェイに置くことこそがスコアメイクの必須条件だ。 両サイドが狭いホール、体が回らない朝のショット、風が強くて流されそうなとき、打ち下ろしのティーショットなど。 曲げたくない！曲がりそう……、こんなときに大活躍！ 体が動きにくい冬に有効な「絶対曲げない」ティーショットを教わろう！ ヘッドを走らせず体の回転でボー