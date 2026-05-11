＜大相撲五月場所＞◇初日◇10日◇東京・両国国技館【映像】豊昇龍を襲ったまさかのアクシデント 発生の瞬間横綱・豊昇龍（立浪）が取組後に“異変”。よもやのアクシデントが発生。足を引きずる様子に解説を務めた元横綱若乃花の花田虎上氏が「無理だ…歩かない方が良い」と心配し、場内は騒然となっていた。一体何が起きたのかーー。今場所は横綱・大の里（二所ノ関）が初日から休場。豊昇龍はひとり横綱として初日を迎えた