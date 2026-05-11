ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船が、スペイン領カナリア諸島に到着し、日本人を含む一部の乗客らが下船し航空機で島を離れました。クルーズ船「MVホンディウス号」は10日、カナリア諸島テネリフェ島の沖に到着しました。乗客らは健康状態に問題がないことを確認された上で、それぞれの出身国などが手配した航空機で島を離れています。乗客乗員は約150人で、日本政府関係者によると乗客の日本人1人はすでに下船し