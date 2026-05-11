お笑いタレントの中山功太（45）が、ABEMA『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』で“10年間ぐらいずっといじめられた先輩”の存在を明かしたことをきっかけに波紋が広がるなか、お笑いコンビ・サバンナの八木真澄（51）が10日、Xを更新。一連の騒動について声明を発表し、疑惑の目を向けられていた相方・高橋茂雄（50）の名前を挙げて「100％茂雄に責任があると思っています」とつづった。八木の投稿を受け、深夜にかけて高橋、