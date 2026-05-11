みなさんは、家の中の片付けに困ったり悩んだりした経験はありませんか。花王株式会社（東京都中央区）が、同社運営の生活情報サイト『My Kaoくらしラボ』にて実施した「生活者の暮らしまわり」に関する調査によると、半数近くが「家の中が片付いていない」と回答したことがわかりました。本記事では、専門家による片付けを無理なく続けられるヒントもあわせてご紹介します。【調査結果を見る】片付いていないと感じる場所は？調査