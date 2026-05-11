高級感と迫力アップ近年のミニバン市場では、使い勝手の良さだけでなく、環境性能やデザイン性を重視するユーザーが増えています。そうした流れのなかで、トヨタは2026年5月6日、「ヴォクシー」の一部改良モデルを発売しました。今回の変更ではパワートレインや装備、デザインにまで幅広く手が加えられています。【画像】“高級感マシマシ”のトヨタ「新型ミニバン」です！ 画像を見る！（30枚以上）今回の改良で特に注目さ