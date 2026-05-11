2026／27シーズンのJ1に参加する20クラブがEAST、WESTの2グループに分かれるサッカー明治安田J1百年構想リーグ。このリーグ戦は従来の引き分けはなく、90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得。第16節の10試合が9日（土）、10日（日）に行われました。EAST首位の鹿島アントラーズは横浜F・マリノスにPK勝ち。2位FC東京は東京ヴェルディに終了間際のゴールで逆転勝