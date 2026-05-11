イランは10日、戦闘終結に向けたアメリカの提案に対して回答しましたが、アメリカのトランプ大統領は「気に入らない。受け入れられない」と批判しました。イラン国営メディアは10日、イランがアメリカの提案に対する回答を仲介役のパキスタンに伝えたと報じました。回答は「レバノンを含む周辺地域の戦闘終結」や「ホルムズ海峡における海上輸送の安全を保障する取り組み」に焦点をあてた内容だとしていて、イランのペゼシュキアン