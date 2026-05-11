子どもは10歳を超えるころから、スマホやタブレットを通じてゲームやSNSに親しむようになる。それとともに家庭が直面しがちなのが、さまざまな金銭トラブルだ。子どもが親のスマホやタブレットを使って、多額の投げ銭やゲーム内課金を行うケースが数多く報告されている。国民生活センターによると、中高生のオンラインゲームの支払額は増加傾向にあり、2023年度では小学生でも平均既支払額が10万円を超え、中学生も20万円近くに