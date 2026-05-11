第1回【“強力先発陣が奮闘”でも中日ドラゴンズが勝てない理由…“優勝争いのダークホース”予想も出鼻をくじかれた“開幕戦の悪夢”】からの続き──。中日が歴史的な不振に苦しんでいる。5月11日現在、中日は最下位で勝率は3割7分1厘。だが、勝率3割台のチームというからには、どれだけひどいデータなのかと思って調べてみると肩すかしを食らわされる。（全2回の第2回）＊＊＊【写真を見る】熱狂的ドラゴンズファンとしてあ