プロ野球のセ・リーグで、中日のチーム勝率が大きな注目を集めている。5月11日現在、中日は最下位で勝率は3割7分1厘。9日に広島がヤクルト戦で敗れて中日は5位に浮上したが、10日の巨人戦で敗れて再び最下位に沈んだ。阪神・佐藤輝明の打率である3割7分7厘に僅かとはいえ劣るという事実は屈辱に違いない。ただ、興味深いことにチームの様々なデータは決して悪くないのだ。確かに防御率も失策もリーグワーストとはいえ、ここまで