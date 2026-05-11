◆米大リーグレンジャーズ３―０カブス（１０日、米テキサス州アーリントン＝グローブライフフィールド）カブスの鈴木誠也外野手（３１）が敵地のレンジャーズ戦に「３番・右翼」で先発出場し４打数無安打３三振、４試合ぶりにノーヒットに終わった。打率は２割９分３厘。８日の試合で７号アーチを放った鈴木も母の日でピンクのバットを使ったものの、かつて２年連続サイ・ヤング賞を受賞したデグロムに２度の空振り三振と二